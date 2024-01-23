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НОВОСТИ

Россия увеличила в 2023 году экспорт молочной продукции почти на треть — Минсельхоз

13:32 23.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки российской молочной продукции на экспорт в 2023 году выросли почти на треть по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в ходе XV съезда Национального союза производителей молока.

«В 2023 году поставки российской молочной продукции увеличились почти на треть», — сказал министр.

Он также отметил, что в 2023 году для российской молочной продукции открылись три новых рынка — Пакистан, Гонконг и Афганистан. Таким образом, сейчас российская молочная продукция поставляется в 73 государства.

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