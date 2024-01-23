На вокзалах обустроят зоны для обслуживания пассажиров с домашними животными — РЖД
14:00 23.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
На вокзалах будут обустроены специализированные зоны для обслуживания пассажиров с домашними животными, первые объекты появятся уже в этом году. Об этом сообщил замгендиректора РЖД Иван Колесников в ходе заседания круглого стола профильного комитета Госдумы, посвященного правилам перевозки домашних животных общественным транспортом.
«В рамках развития инфраструктуры в представительстве новых вокзальных комплексов и их реконструкции, сегодня в правилах и стандартах наших вокзальных комплексов сформировано появление специализированных зон для обслуживания пассажиров с домашними животными. Это абсолютно новая практика и в этом году мы планируем первые объекты подобного рода реализовать на ряде вокзалов», — сказал он.
Ранее РЖД также сообщали о планах изменить документы, связанные с перевозками домашних животных в поездах.
НОВОСТИ
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
- 09:20 23.01.2024
- Союзные силы сообщили о восьми ударах по позициям хуситов
- 09:05 23.01.2024
- В Киеве прогремели взрывы, сработала система ПВО
- 18:40 22.01.2024
- На Украине воевали более 300 наемников из Франции, 130 уничтожены — источник
- 15:12 22.01.2024
- ПВО РФ сбили украинский Су-25 в Харьковской области
- 09:00 22.01.2024
- Количество погибших при ударе ВСУ по микрорайону Текстильщик в Донецке выросло до 27
- 20:30 20.01.2024
- На Украине признали, что боятся завозить F-16 из-за риска их уничтожения силами РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать