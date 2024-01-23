0
0
18
НОВОСТИ

На вокзалах обустроят зоны для обслуживания пассажиров с домашними животными — РЖД

14:00 23.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

На вокзалах будут обустроены специализированные зоны для обслуживания пассажиров с домашними животными, первые объекты появятся уже в этом году. Об этом сообщил замгендиректора РЖД Иван Колесников в ходе заседания круглого стола профильного комитета Госдумы, посвященного правилам перевозки домашних животных общественным транспортом.

«В рамках развития инфраструктуры в представительстве новых вокзальных комплексов и их реконструкции, сегодня в правилах и стандартах наших вокзальных комплексов сформировано появление специализированных зон для обслуживания пассажиров с домашними животными. Это абсолютно новая практика и в этом году мы планируем первые объекты подобного рода реализовать на ряде вокзалов», — сказал он.

Ранее РЖД также сообщали о планах изменить документы, связанные с перевозками домашних животных в поездах.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
49
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
59
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
63
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
95
09:20 23.01.2024
Союзные силы сообщили о восьми ударах по позициям хуситов
0
100
09:05 23.01.2024
В Киеве прогремели взрывы, сработала система ПВО
0
100
18:40 22.01.2024
На Украине воевали более 300 наемников из Франции, 130 уничтожены — источник
0
164
15:12 22.01.2024
ПВО РФ сбили украинский Су-25 в Харьковской области
0
168
09:00 22.01.2024
Количество погибших при ударе ВСУ по микрорайону Текстильщик в Донецке выросло до 27
0
182
20:30 20.01.2024
На Украине признали, что боятся завозить F-16 из-за риска их уничтожения силами РФ
0
267

Возврат к списку