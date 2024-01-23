Погранслужба ФСБ разъяснила изменения в правилах выезда за рубеж детей до 14 лет
14:12 23.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пограничная служба ФСБ России разъяснила изменения в порядке выезда детей в возрасте до 14 лет за рубеж.
«В связи с изданием указа президента РФ от 22 ноября 2023 года № 889 „Вопросы гражданства Российской Федерации“, которым предусмотрен исчерпывающий перечень документов, удостоверяющих наличие у ребенка в возрасте до 14 лет гражданства РФ, изменился порядок пропуска через государственную границу РФ несовершеннолетних граждан РФ», — говорится в разъяснении погранслужбы, распространенном ЦОС ФСБ России.
«Пропуск через государственную границу Российской Федерации несовершеннолетних граждан Российской Федерации (в возрасте до 14 лет) будет осуществляться при наличии у них документов, подтверждающих гражданство Российской Федерации», — пояснили в погранслужбе.
К таким документам относятся свидетельство о приобретении гражданства РФ по рождению, выданное органом, ведающим делами о гражданстве Российской Федерации, либо свидетельство о рождении с отметкой, подтверждающей наличие российского гражданства, проставленной должностным лицом органа, ведающего делами о гражданстве РФ, и печатью этого органа, либо документ, выданный полномочным органом иностранного государства (с переводом на русский язык), с отметкой, подтверждающей наличие гражданства Российской Федерации, проставленной должностным лицом органа, ведающего делами о гражданстве РФ, и печатью этого органа.
Кроме того, наличие гражданства Российской Федерации у детей может подтверждаться в паспорте гражданина РФ, дипломатическом или служебном паспорте внесенными в них сведениями и заверенные подписью должностного лица и печатью органа, ведающего делами о гражданстве РФ.
«Для оформления необходимых документов (проставления отметок) необходимо обращаться в территориальные органы МВД России», — пояснили в ведомстве.
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