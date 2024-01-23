ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
14:32 23.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, производящим ракеты, боеприпасы и взрывчатые вещества. Цель удара достигнута, сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня утром ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — проинформировали в военном ведомстве.
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