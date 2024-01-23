0
0
151
НОВОСТИ

ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины

14:32 23.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, производящим ракеты, боеприпасы и взрывчатые вещества. Цель удара достигнута, сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня утром ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — проинформировали в военном ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 23.01.2024
Патриарх Кирилл призвал запретить мобилизацию отцов с тремя детьми в мирное время
0
11
15:12 23.01.2024
Минск наращивает силы радиотехнических войск на западной границе
0
60
15:00 23.01.2024
Госдума запрещает увольнять одиноких родителей, воспитывающих детей до 16 лет
0
87
14:12 23.01.2024
Погранслужба ФСБ разъяснила изменения в правилах выезда за рубеж детей до 14 лет
0
180
14:00 23.01.2024
На вокзалах обустроят зоны для обслуживания пассажиров с домашними животными — РЖД
0
179
13:32 23.01.2024
Россия увеличила в 2023 году экспорт молочной продукции почти на треть — Минсельхоз
0
197
13:20 23.01.2024
НАТО не видит прямой или надвигающейся угрозы со стороны России — Столтенберг
0
214
13:05 23.01.2024
Роскосмос планирует постепенно монетизировать услуги, начиная с 2025 года — Борисов
0
224
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
232
12:55 23.01.2024
Российские предприниматели получат премию Сбера «Любимый малый бизнес»
0
214

Возврат к списку