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Госдума запрещает увольнять одиноких родителей, воспитывающих детей до 16 лет

15:00 23.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, который запрещает работодателям увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет, а также других лиц, которые воспитывают детей такого возраста без родителей.

Документ был внесен на рассмотрение палаты группой сенаторов и депутатов фракции ЛДПР в августе. Поправки вносятся в Трудовой кодекс РФ. По действующим нормам, не допускается расторгать трудовой договор по инициативе работодателя в том числе с одинокими матерями и отцами детей до 14 лет или другими лицами, которые воспитывают детей такого возраста без родителей. Законопроект предлагает изменить эту норму, увеличив возраст детей до 16 лет.

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