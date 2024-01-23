Минск наращивает силы радиотехнических войск на западной границе

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия наращивает силы и средства радиотехнических войск на западной границе. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны республики Виктор Гулевич.

«Вооруженные силы принимают дополнительные меры по наращиванию радиолокационного поля, силы средств радиотехнических войск, силы средств радиоэлектронной борьбы, которые могут успешно осуществлять мероприятия по обнаружению судов нарушителя, а также воздействию на них», — приводит его слова издание «СБ. Беларусь сегодня».

По оценке Гулевича, который также возглавляет Генеральный штаб ВС Белоруссии, констатировал, что уровень провокаций в воздушном пространстве остался прежним. «Мы можем отслеживать, документировать эти мероприятия и, соответственно, предъявлять претензии сопредельным странам, которые, я надеюсь, делают это случайно, а не преднамеренно», — сказал он.