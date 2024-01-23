Патриарх Кирилл призвал запретить мобилизацию отцов с тремя детьми в мирное время

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал на федеральном уровне запретить мобилизацию отцов, имеющих трех и более детей, в мирное время. По его словам, это позволит улучшить демографическую ситуацию в стране.

«В целях народосбережения и стимулирования рождаемости в России считаю важным <…> на федеральном уровне законодательно запретить мобилизацию в мирное время многодетных отцов, имеющих трех и более детей. По действующему закону право на отсрочку имеют отцы четырех детей. Но нужно предоставить такие же права и семьям, имеющим троих детей, именно такая семья дает, хотя и минимальный, но реально прирост нашего населения», — сказал он, выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.