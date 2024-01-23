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Кризис в Красном море увеличил расходы на морские перевозки на 300% — испанская компания

16:00 23.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кризис в Красном море представляет собой «новую угрозу мировой торговле» и уже привел к увеличению расходов на морские перевозки на 300%. Об этом сообщила испанская компания по страхованию кредитных операций Crédito y Caución.

По ее версии, «нападения на контейнеровозы в Красном море увеличили стоимость морских перевозок на 300%» и «усугубили инфляционные риски». «Увеличение связано с тем, что коммерческим судам приходится выбирать более длинные и дорогие маршруты, чтобы избежать зоны конфликта, и нести повышенные расходы на страхование», — пояснили в испанской компании.

В ней добавили, что большинство экономистов ожидают, что ситуация сохранится по крайней мере в краткосрочной перспективе, но чем дольше будет продолжаться кризис, «тем более серьезными будут последствия». В Crédito y Caución напомнили, что «около 30% всех контейнерных перевозок проходят через Красное море — важнейший канал для грузовых перевозок из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу». «Фактическое закрытие маршрута по Красному морю может сократить пропускную способность международных морских перевозок примерно на 20%», — уточнили в компании.

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