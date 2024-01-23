Неизвестные украинские лица угрожали Сийярто убийством перед встречей с Кулебой в Ужгороде
16:32 23.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неизвестные украинские лица угрожали убийством министру иностранных дел и внешнеполитических связей Венгрии Петеру Сийярто перед его поездкой в Ужгород на встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Несмотря на это, Сийярто заявил, что намерен провести переговоры с украинским коллегой, как и запланировано, 29 января.
Беседуя с журналистами в Брюсселе, Сийярто рассказал, что «через венгерское посольство в Киеве поступили смертельные угрозы из украинских источников». По его словам, это явно было сделано для того, чтобы помешать проведению встречи в Ужгороде (Закарпатская область Украины). «Украинские власти заверили нас, что будут приняты самые строгие меры безопасности, чтобы гарантировать проведение этой встречи», — отметил министр на пресс-конференции, которая транслировалась телеканалом М1.
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