Неизвестные украинские лица угрожали Сийярто убийством перед встречей с Кулебой в Ужгороде

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестные украинские лица угрожали убийством министру иностранных дел и внешнеполитических связей Венгрии Петеру Сийярто перед его поездкой в Ужгород на встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Несмотря на это, Сийярто заявил, что намерен провести переговоры с украинским коллегой, как и запланировано, 29 января.

Беседуя с журналистами в Брюсселе, Сийярто рассказал, что «через венгерское посольство в Киеве поступили смертельные угрозы из украинских источников». По его словам, это явно было сделано для того, чтобы помешать проведению встречи в Ужгороде (Закарпатская область Украины). «Украинские власти заверили нас, что будут приняты самые строгие меры безопасности, чтобы гарантировать проведение этой встречи», — отметил министр на пресс-конференции, которая транслировалась телеканалом М1.