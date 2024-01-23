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НОВОСТИ

Сбер продлил действие повышенной ставки по основным накопительным счетам

16:48 23.01.2024

Сбер улучшил условия по счетам «Ежедневный», «Накопительный счёт Премьер», «Накопительный счет Лидер» и «Private накопительный счет». Теперь клиенты, которые открыли их впервые, будут получать повышенную доходность по счету три месяца, а не два, как раньше.

У клиентов, которые открыли данные счета до 22 января 2024 года, действие повышенной ставки автоматически продлится еще на месяц, им ничего делать не нужно. У тех, кто открывает их позже, сразу будут действовать новые условия – три месяца повышенной ставки.

Напомним, 14 декабря Сбер повысил ставки по счету «Ежедневный %» и «Накопительному счету Премьер» до 14 годовых на первые два месяца для клиентов, которые их раньше не открывали. А по счетам «Накопительный счет Лидер» и «Private накопительный счет» ставки выросли до 15% годовых соответственно. Если клиенты уже открывали такие счета прежде, их ставка тоже увеличилась – на 2%.

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