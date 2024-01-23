Сбер продлил действие повышенной ставки по основным накопительным счетам
16:48 23.01.2024
Сбер улучшил условия по счетам «Ежедневный», «Накопительный счёт Премьер», «Накопительный счет Лидер» и «Private накопительный счет». Теперь клиенты, которые открыли их впервые, будут получать повышенную доходность по счету три месяца, а не два, как раньше.
У клиентов, которые открыли данные счета до 22 января 2024 года, действие повышенной ставки автоматически продлится еще на месяц, им ничего делать не нужно. У тех, кто открывает их позже, сразу будут действовать новые условия – три месяца повышенной ставки.
Напомним, 14 декабря Сбер повысил ставки по счету «Ежедневный %» и «Накопительному счету Премьер» до 14 годовых на первые два месяца для клиентов, которые их раньше не открывали. А по счетам «Накопительный счет Лидер» и «Private накопительный счет» ставки выросли до 15% годовых соответственно. Если клиенты уже открывали такие счета прежде, их ставка тоже увеличилась – на 2%.
НОВОСТИ
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 16:32 23.01.2024
- Неизвестные украинские лица угрожали Сийярто убийством перед встречей с Кулебой в Ужгороде
- 16:12 23.01.2024
- Зеленского ждет судьба нацистов, решение по которым выносили в Нюрнберге — Володин
- 16:00 23.01.2024
- Кризис в Красном море увеличил расходы на морские перевозки на 300% — испанская компания
- 15:32 23.01.2024
- Патриарх Кирилл призвал запретить мобилизацию отцов с тремя детьми в мирное время
- 15:12 23.01.2024
- Минск наращивает силы радиотехнических войск на западной границе
- 15:00 23.01.2024
- Госдума запрещает увольнять одиноких родителей, воспитывающих детей до 16 лет
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 14:12 23.01.2024
- Погранслужба ФСБ разъяснила изменения в правилах выезда за рубеж детей до 14 лет
- 14:00 23.01.2024
- На вокзалах обустроят зоны для обслуживания пассажиров с домашними животными — РЖД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать