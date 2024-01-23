В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
17:00 23.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрывы во второй раз за день произошли в находящемся под контролем украинских властей городе Херсоне. Об этом сообщило издание «Общественное».
Подробности не приводятся. О первой серии взрывов сообщалось более четырех часов назад.
Новости
- 16:48 23.01.2024
- Сбер продлил действие повышенной ставки по основным накопительным счетам
- 16:32 23.01.2024
- Неизвестные украинские лица угрожали Сийярто убийством перед встречей с Кулебой в Ужгороде
- 16:12 23.01.2024
- Зеленского ждет судьба нацистов, решение по которым выносили в Нюрнберге — Володин
- 16:00 23.01.2024
- Кризис в Красном море увеличил расходы на морские перевозки на 300% — испанская компания
- 15:32 23.01.2024
- Патриарх Кирилл призвал запретить мобилизацию отцов с тремя детьми в мирное время
- 15:12 23.01.2024
- Минск наращивает силы радиотехнических войск на западной границе
- 15:00 23.01.2024
- Госдума запрещает увольнять одиноких родителей, воспитывающих детей до 16 лет
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 14:12 23.01.2024
- Погранслужба ФСБ разъяснила изменения в правилах выезда за рубеж детей до 14 лет
- 14:00 23.01.2024
- На вокзалах обустроят зоны для обслуживания пассажиров с домашними животными — РЖД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать