В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы во второй раз за день произошли в находящемся под контролем украинских властей городе Херсоне. Об этом сообщило издание «Общественное».

Подробности не приводятся. О первой серии взрывов сообщалось более четырех часов назад.