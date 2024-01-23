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Путин высказался за продление программы льготной семейной ипотеки

17:12 23.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что для России важно продление льготной семейной ипотеки под 6% и власти точно ее продлят.

Говоря о возможности расширения льготной ипотеки на вторичное жилье глава государства отметил, что «вопрос не в деньгах», а в прозрачности операции. «Одно дело, когда вы покупаете новое жилье, и там все понятно. Вот семья, вот ипотека, вот жилье», — пояснил он. Однако глава государства обратил внимание на то, что над этим предложением «надо подумать».

«Здесь важно, чтобы эта программа была как минимум продолжена — продолжена льготная семейная ипотека под 6%. И вот это мы точно сделаем», — указал он на встрече с победителями всероссийских семейных конкурсов.

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