Запад должен предоставить Украине больше систем ПВО и противоракет — шеф Пентагона
17:32 23.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные страны должны предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны (ПВО) и противоракет. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая на очередной встрече контактной группы по военному содействию Украине, проходящей в онлайн-формате.
«Я призываю [контактную] группу изыскать [средства], чтобы предоставить Украине больше <…> систем ПВО наземного базирования и противоракет», — сказал Остин.
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