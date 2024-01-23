Запад должен предоставить Украине больше систем ПВО и противоракет — шеф Пентагона

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны должны предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны (ПВО) и противоракет. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая на очередной встрече контактной группы по военному содействию Украине, проходящей в онлайн-формате.

«Я призываю [контактную] группу изыскать [средства], чтобы предоставить Украине больше <…> систем ПВО наземного базирования и противоракет», — сказал Остин.