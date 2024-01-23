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НОВОСТИ

В Гарвардском университете произошел второй скандал с начала года

18:00 23.01.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В онкоцентре Гарварда обнаружены признаки подтасовки данных в десятках научных работ. Учёных подозревают в плагиате. Как сообщает The Wall Street Journal, часть работ была подписана четырьмя руководителями и старшими сотрудниками центра. В общей сложности проводится проверка более полусотни изысканий.

Поводом для проверки послужила статья молекулярного биолога Шолто Дэвида. В ней он привёл несколько примеров, когда изображения в работах экспертов были растянуты, затемнены или склеены таким образом, что наводили на мысль о преднамеренных попытках ввести читателей в заблуждение.

Это уже второй скандал, связанный с плагиатом, вокруг Гарварда за последние пару месяцев. В начале января президент университета Клодин Гэй была вынуждена уйти в отставку из-за обвинений в умышленном присвоение авторства чужого текста, обнаруженного в её докторской диссертации.  Говорит Москва

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