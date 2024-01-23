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Семья Поповых из Сбера вышла в финал конкурса династий форума «Родные – любимые»

17:50 23.01.2024

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Фото пресс-службы Сбера
23 января состоится торжественная церемония закрытия Всероссийского семейного форума «Родные – любимые» на международной выставке-форуме на ВДНХ. В последний день мероприятия будет дан старт Года семьи в России. Всего в форуме приняли участие более 250 семей из 89 регионов нашей страны. В мероприятии примут участии династии Поповых и Жбановых-Гимп из Сбера.

Династия Поповых из Сбера вышла в финал конкурса династий. Шесть членов семьи этой династии работает в Сбере, а их общий стаж в банке превышает 130 лет. В течение трех конкурсных дней семья выполняла разные творческие задания, участвовала в мастер-классах и викторинах. На «Шоу семейных талантов» (из заочного этапа в его финал прошли 17 семей) Поповы вместе исполнили одну из любимых семейных песен – «Красно солнышко».

Другим серьезным испытанием конкурса стала интеллектуальная викторина «Связь поколений». В финал из 250 семей прошли 30, в том числе Поповы. Как отметили Поповы, во время участия в викторине действительно чувствовалась связь поколений: только взаимопомощь всех членов династии помогла ответить на большинство вопросов. Команда вышла в финал, но, к сожалению, не победила.

В конкурсе профессиональных династий на форуме участвовала еще одна династия Сбера – семья Жбановых-Гимп. Команда создала видеоролик «Семейные рецепты», в котором показала семейный рецепт приготовления пельменей с предсказаниями. А также подготовила презентацию «Родной и любимый Сбер» и рассказала, как история банка переплетается с историей семьи.

Во время Всероссийского семейного форума «Родные – любимые» в павильоне Сбера на ВДНХ также прошла Семейная неделя с мастер-классами, интерактивными лекциями и конкурсами. А для участвовавших в конкурсе династий Поповых и Жбановых-Гимп команда Сбера организовала посещение Москвариума, «Союзмультфильма», ВДНХ, «Зарядья» и Красной площади.

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