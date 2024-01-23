Украинский музыкант Бардаш получил российское гражданство

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский музыкант Юрий Бардаш, который является основателем Quest Pistols, «Грибы», «Нервы» и других проектов, получил российское гражданство, рассказала ТАСС его PR-менеджер Виктория Разумова.

«Юрий получал российский паспорт в Луганске, на своей малой Родине. Для него этот особенно важно и ценно, потому что Родина о нем не забыла и дала ему новую жизнь. Несмотря на то, что он 20 лет назад уехал колесить по миру и, возможно, пытался забыть свою Родину, она этого не сделала. Это очень ценно», — сказала собеседница агентства.

Кроме того, Бардаш опубликовал в своем телеграм-канале фото, на котором он держит в руках российский паспорт.

Бардаш родился в Луганской Народной Республике (ЛНР).