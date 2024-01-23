Европа выбросила на ветер деньги, которые выделяла Украине — Песков

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейцы потратили много денег на Украину, эта инвестиция прогорела, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сейчас все европейские столицы заявляют об эфемерной опасности, которая якобы проистекает из России. Здесь все достаточно объяснимо: европейцы потратили много денег на Украину. В свое время президент [США Джо] Байден назвал это инвестицией в понимании американцев. Если придерживаться точки зрения, что это инвестиция, то она прогорела. Европейцы это очень хорошо понимают, что деньги выбросили на ветер», — сказал Песков.