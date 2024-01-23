Хуситы дали работникам ООН с гражданством США и Британии месяц, чтобы покинуть Йемен — ТВ
20:40 23.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) дало месяц сотрудникам ООН с гражданством США и Британии, чтобы они могли покинуть районы, находящиеся под его контролем в Йемене. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на представителя ООН в Сане.
По его информации, хуситы дали понять, что ООН не следует привлекать к работе в районах под контролем «Ансар Аллах» сотрудников с американским или британским гражданством.
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