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НОВОСТИ

Хуситы дали работникам ООН с гражданством США и Британии месяц, чтобы покинуть Йемен — ТВ

20:40 23.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) дало месяц сотрудникам ООН с гражданством США и Британии, чтобы они могли покинуть районы, находящиеся под его контролем в Йемене. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на представителя ООН в Сане.

По его информации, хуситы дали понять, что ООН не следует привлекать к работе в районах под контролем «Ансар Аллах» сотрудников с американским или британским гражданством.

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