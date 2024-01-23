Изъятие российских активов на Западе не спасет Украину — Bloomberg

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфискация ранее замороженных западными странами российских активов и их передача киевским властям не спасет Украину и даже может ей навредить. Такое мнение выразило в редакционной статье агентство Bloomberg.

Оно считает, что начало «долгого и сложного процесса конфискации российских активов может позволить западным правительствам говорить, что они что-то делают, однако это не спасет Украину».

Киев, как указывает агентство, учитывая сложность юридического процесса, сможет получить активы РФ при самом оптимистичном сценарии лишь «спустя много лет или даже десятилетий» для восстановления страны. При неблагоприятном развитии событий, считает Bloomberg, западные страны будут использовать «отдаленную перспективу разблокирования российских активов в качестве отговорки» для затягивания предоставления помощи Украине.

Помимо этого, отмечают авторы статьи, конфискация активов в таком масштабе «создаст прецедент, которым будут злоупотреблять в будущем, подрывая стабильность международных отношений и экономических систем, а также лишит Запад козыря в каких-либо будущих переговорах с Россией».

В понедельник верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны — члены ЕС договорились приступить к последнему этапу работы над возможностью использовать замороженные активы России для Украины.