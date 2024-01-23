Поставки оружия Киеву из США идут только по ранее заключенным контрактам — Пентагон
22:40 23.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты продолжают поставку Украине только тех вооружений, контракты на выпуск которых были заключены в 2022–2023 годах, то есть до расходования отведенных на это средств. Об этом заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.
«Большая часть военных возможностей, с целью обеспечения которых в последние два года заключались контракты, доставлялась [на Украину] по мере готовности», — сказала она, выступая на специальном брифинге для журналистов по итогам очередного заседания созданной Западом контактной группы по координации поставок Киеву оружия и военной техники. По словам Уолландер, еще остается часть оружия, контракты на производство которого «были заключены либо в 2022 году, либо в 2023 году», но по разным причинам оно пока не находится на Украине.
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