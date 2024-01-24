Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великое национальное собрание Турции (парламент) одобрило законопроект о ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО. Голосование прошло в ходе заседания генеральной ассамблеи парламента.

Таким образом, Венгрия остается единственной страной Североатлантического альянса, парламент которой до сих пор не ратифицировал шведскую заявку на присоединение.