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НОВОСТИ

Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО

09:00 24.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великое национальное собрание Турции (парламент) одобрило законопроект о ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО. Голосование прошло в ходе заседания генеральной ассамблеи парламента.

Таким образом, Венгрия остается единственной страной Североатлантического альянса, парламент которой до сих пор не ратифицировал шведскую заявку на присоединение.

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