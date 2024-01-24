ЕС не сможет конфисковать замороженные активы Банка России — Reuters
09:20 24.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейскому союзу, скорее всего, придется отказаться от планов конфисковать замороженные активы Банка России, несмотря на намерение Группы семи обсудить законность подобного шага в феврале. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных высокопоставленных официальных лиц ЕС.
«Конфискации капитала российских активов не произойдет. Согласия между государствами ЕС нет», — сообщил собеседник агентства.
Как пишет Reuters, европейских чиновников беспокоит не только юридический аспект подобного шага, но и то, какие последствия это могло бы иметь для единой европейской валюты. Они не исключают, что инвесторы могли бы в таком случае выйти из европейских активов из-за опасений, что их средства в определенный момент также могут быть конфискованы.
«ЕС не сможет оказать финансовую помощь [международной площадке] Euroclear, — сообщил агентству другой источник. — Euroclear управляет триллионами, и его банкротство превысило бы бюджет ЕС. Мы должны соизмерять риск и прибыль».
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