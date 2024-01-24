Представитель крупнейшей партии Швейцарии назвал стратегической ошибкой санкции против РФ
10:00 24.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-президент женевского отделения Швейцарской народной партии, крупнейшей в стране, Александр Шевалье назвал финансовые санкции против России стратегической ошибкой.
«Мы, считайте, сейчас рвем свой нейтралитет на куски: наша партия считает, что нам никогда не нужно было применять финансовые санкции „под ключ“ (в полном объеме — прим. ТАСС). До конфликта на Украине Швейцария никогда этого не делала. И теперь для нас это стратегическая ошибка. Я думаю, со временем люди осознают ее», — сказал он в интервью газете «Известия».
«Что касается [содержания] самих санкций, это вызывает у меня улыбку. Мы предельно ясно осознавали, что эти санкции будут огромным ударом по ногам тех, кто их ввел. Мы хотели этими ограничениями наказать Россию, но в конечном итоге наказали европейцев и сами европейские народы», — добавил Шевалье.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:20 24.01.2024
- ЕС не сможет конфисковать замороженные активы Банка России — Reuters
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 09:00 24.01.2024
- Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО
- 22:40 23.01.2024
- Поставки оружия Киеву из США идут только по ранее заключенным контрактам — Пентагон
- 22:00 23.01.2024
- Претензии Киева на территории РФ — попытка спрятать проблемы, считает Песков
- 21:20 23.01.2024
- Изъятие российских активов на Западе не спасет Украину — Bloomberg
- 20:40 23.01.2024
- Хуситы дали работникам ООН с гражданством США и Британии месяц, чтобы покинуть Йемен — ТВ
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать