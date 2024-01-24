Представитель крупнейшей партии Швейцарии назвал стратегической ошибкой санкции против РФ

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-президент женевского отделения Швейцарской народной партии, крупнейшей в стране, Александр Шевалье назвал финансовые санкции против России стратегической ошибкой.

«Мы, считайте, сейчас рвем свой нейтралитет на куски: наша партия считает, что нам никогда не нужно было применять финансовые санкции „под ключ“ (в полном объеме — прим. ТАСС). До конфликта на Украине Швейцария никогда этого не делала. И теперь для нас это стратегическая ошибка. Я думаю, со временем люди осознают ее», — сказал он в интервью газете «Известия».

«Что касается [содержания] самих санкций, это вызывает у меня улыбку. Мы предельно ясно осознавали, что эти санкции будут огромным ударом по ногам тех, кто их ввел. Мы хотели этими ограничениями наказать Россию, но в конечном итоге наказали европейцев и сами европейские народы», — добавил Шевалье.