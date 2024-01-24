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НОВОСТИ

Экспорт легковых автомобилей из Японии в РФ в 2023 году сократился на 3,7%

10:20 24.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония в минувшем году сократила экспорт легковых автомобилей в Россию по сравнению с 2022 годом на 3,7%, до 212 тысяч единиц. Соответствующую статистику опубликовало министерство финансов страны.

Поставки японских запчастей и комплектующих за означенный период упали на 48,4%. Экспорт грузовиков и автобусов сократился на 42,7%.

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