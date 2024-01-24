Собянин: На портале поставщиков Москвы доступно 2,6 млн товаров
10:28 24.01.2024
Каталог товаров московского портала поставщиков содержит уже около 2,6 млн наименований продукции в 16 тыс. категорий. По словам мэру Москвы Сергея Собянина, проекту исполнилось пять лет и он активно развивается. «Этот уникальный сервис помогает заказчикам быстро находить продукцию с учетом всех необходимых характеристик. А поставщикам – расширять клиентскую базу. Ежедневно в каталог добавляется до 3 тыс. новых позиций. Сейчас в нем доступно 2,6 млн наименований в 16 тыс. категорий», – отметил глава города у себя Telegram-канале.
Сервис стараются сделать каталог максимально удобным для использования, добавляя в него много полезных функций, таких как отслеживание динамики цен в режиме реального времени, сравнение выбранных товаров и встроенный API-сервис, позволяющий скачать каталог в удобном формате.
Как отмечает градоначальник, на портале используют технологии искусственного интеллекта, в частности нейросети, используя загруженное изображение товара, могут определить его категорию и найти похожие варианты.
Как заявил Собянин, в 2024 году планируется опробовать еще несколько нововведений, например, инструмент массовой загрузки заявок на новую стандартную товарную единицу, использование тегов при поиске, вкладку «Комплектующие» в карточках товаров, раздел продукции, произведенной московскими компаниями.
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