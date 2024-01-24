США не стремятся выводить свой военный контингент из Сирии — Лаврентьев
11:00 24.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия пока не видит намерения США вывести свой военный контингент из Сирии. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
«Пока мы не видим каких-либо стремлений или намерений американской стороны по выводу своего воинского контингента», — сказал он.
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