Силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа над Белгородским районом
11:05 24.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа на подлете к Белгороду. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа над селом Ближнее. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал он.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил Гладков.
НОВОСТИ
- 11:32 24.01.2024
- Россияне почти в два раза чаще стали заказывать продукты онлайн — опрос
- 11:20 24.01.2024
- Германские фирмы потеряли доверие к правительству ФРГ — союз работодателей
- 11:15 24.01.2024
- В платформу SaluteRPA от Сбера добавлен сервис поиска информации в сканах документов
- 11:00 24.01.2024
- США не стремятся выводить свой военный контингент из Сирии — Лаврентьев
- 10:32 24.01.2024
- Пентагон подтвердил удары по объектам поддерживаемых Ираном ополченцев в Ираке
- 10:28 24.01.2024
- Собянин: На портале поставщиков Москвы доступно 2,6 млн товаров
- 10:20 24.01.2024
- Экспорт легковых автомобилей из Японии в РФ в 2023 году сократился на 3,7%
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 10:00 24.01.2024
- Представитель крупнейшей партии Швейцарии назвал стратегической ошибкой санкции против РФ
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать