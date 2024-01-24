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НОВОСТИ

Силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа над Белгородским районом

11:05 24.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа на подлете к Белгороду. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа над селом Ближнее. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал он.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил Гладков.

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