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Германские фирмы потеряли доверие к правительству ФРГ — союз работодателей

11:20 24.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германские компании потеряли доверие к федеральным властям и разочарованы проводимой ими экономической политикой. Об этом заявил журналистам глава Федерального объединения работодателей Германии (BDA) Райнер Дульгер.

«Компании потеряли доверие к правительству», — приводит его слова агентство DPA. «Ничего просто не происходит», — заметил он. По оценке Дульгера, Германия в ЕС все в большей степени становится тормозом экономического развития. Он посетовал на чрезмерную бюрократию, высокую налоговую нагрузку на фирмы, отсутствие безопасности планирования, недостаточное вложение инвестиций в экономику ФРГ.

«И поэтому я все больше понимаю некоторых разгневанных граждан и мы, работодатели, разочарованы», — заявил эксперт, призвав власти сделать приоритетной задачей политики укрепление конкурентоспособности Германии как экономической площадки.

Экономика ФРГ сейчас находится в серьезном кризисе. ВВП страны снизился в 2023 году по сравнению с годом ранее на 0,3%, страна завершила год рецессией. В Федеральном статистическом ведомстве ФРГ отметили снижение покупательной способности населения в прошлом году вследствие того, что потребительские цены выросли и многие немцы вынуждены были экономить. Среднегодовой уровень инфляции, по предварительным данным, составил 5,9%.

Многие специалисты предупреждают, что и в текущем году скорого восстановления германской экономики едва ли стоит ожидать. Исследовательские институты снизили прогнозы по росту ВВП на 2024 год, ожидая его увеличения менее чем на 1%.

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