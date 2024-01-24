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Россияне почти в два раза чаще стали заказывать продукты онлайн — опрос

11:32 24.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Опрошенные россияне почти в два раза чаще стали заказывать продукты в онлайн-супермаркетах, чем годом ранее. Так, в январе 2023 года преимущественно службами доставки продуктов пользовались лишь 34% респондентов, в то время как к январю 2024 года этот показатель увеличился до 59%. Об этом свидетельствуют результаты опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру» (материал есть в распоряжении ТАСС).

Согласно опросу, 32% респондентов признались, что предпочитают ходить в магазин за продуктами, однако онлайн-доставку также используют. В прошлом году таких людей было значительно больше — 51%. При этом 12% из этой категории граждан отметили, что заказывают продукты не себе, а пожилым родственникам, которым тяжело выходить в магазин (в прошлом году такой вариант ответа выбрали лишь 7% опрошенных).

Примечательно, что за год поменялся и портрет поклонников доставки продуктов: если в прошлом году возрастной диапазон этой группы респондентов варьировался в пределах 23-37 лет, то 2024 году он сместился в сторону возраста 26-49 лет.

Лишь 9% респондентов (против 15% в прошлом году) полностью отрицают онлайн-заказ продуктов и предпочитают посещать рынки и магазины. 34% респондентов этой категории признались, что просто не умеют заказывать онлайн, а 46% аргументируют отказ от онлайн-магазинов тем, что супермаркеты, в отличии от рынков, не могут предоставить им продукты высокого качества.

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