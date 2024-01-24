В платформу SaluteRPA от Сбера добавлен сервис поиска информации в сканах документов

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В платформу Сбера по роботизации бизнес-процессов SaluteRPA добавлен новый функционал. Разработчики внедрили в модуль распознавания и обработки документов интеллектуальный механизм поиска необходимой информации из сканов документов. Он понимает и обрабатывает вопросы на естественном языке и автоматически находит наиболее релевантный ответ в тексте. Предполагается, что благодаря этому бизнес может сократить время обработки неструктурированных документов при высокой точности предоставления результатов.

Новая технология разработана и протестирована специалистами Сбера. Ее отличительной особенностью служит тот факт, что решение устанавливается в контуре клиента. Это исключает риски несанкционированного доступа к чувствительным данным.

Пользователям SaluteRPA уже доступен набор компонентов взаимодействия с нейросетевой моделью GigaChat, интегрированной посредством программного интерфейса GigaChat API. Так, программные роботы могут выполнять суммаризацию текста, выявлять значения ключевых сущностей, анализировать большие объемы данных и выполнять сложные аналитические задачи, при этом GigaChat может передавать программным роботам конкретные инструкции.

Клиенты платформы также могут пользоваться возможностью распознавать текст с изображений. Платформа конвертирует изображения в машиночитаемый текст, выполняет операции по поиску строк и абзацев, обнаруживает и разбирает таблицы. С ее помощью можно извлекать заранее заданный набор основных объектов из текстов любого формата.

SaluteRPA – инструмент роботизации бизнес-процессов, отличающийся производительностью и надежностью и соответствующий требованиям кибербезопасности. Команда Сбера обеспечивает бизнес инструментами для бесшовной миграции на SaluteRPA с иностранных решений с сохранением исходных сценариев и без потери функциональности. Специалисты готовы провести проект под ключ (end-to-end): начиная с анализа бизнес-процессов и заканчивая внедрением решений в промышленную эксплуатацию с последующим сопровождением. SaluteRPA входит в реестр отечественного программного обеспечения, отвечает всем регуляторным требованиям и доступен госкомпаниям.