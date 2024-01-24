Собянин: На московских ярмарках можно купить продукты из 47 регионов России
11:54 24.01.2024
Московские ярмарки в 2023 году посетили более 6 млн горожан. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, городские власти оценивают востребованность подобных площадок у москвичей и на основе полученных данных принимают решение об открытии новых объектов. «Популярность уличной торговли в свое время подтолкнула нас к запуску проекта межрегиональных всесезонных ярмарок, - отметил глава города. - Помимо торговых точек под открытом небом стали появляться комфортные уютные красочные павильоны, работа которых не зависит от погоды и времени года. Сейчас в городе уже 69 таких всесезонных ярмарок – шесть открылись в 2023 году, включая рыбный рынок «Москва – на волне» в Косино-Ухтомском».
Как сообщил градоначальник, вместе с ярмарками выходного дня количество всесезонных ярмарок достигло 130, что дает городу 2700 торговых точек и более 6000 рабочих мест. На ярмарках в прошлом году было продано 11 642 т различной продукции.
Особенность московских ярмарок – внимание на сезонных и региональных продуктах из разных частей РФ. «Свежую сельхозпродукцию для московских ярмарок привозят фермеры из 47 регионов России и трех стран СНГ. При этом география поставщиков постоянно расширяется, чтобы совершить гастрономическое путешествие по России необязательно покидать Москву», – заявил Собянин, отметив, что участие в ярмарках для фермеров бесплатно.
Для того, чтобы стать участником всесезонных ярмарок, необходимо подать заявку в городское бюджетное учреждение «Московские ярмарки». «А заявки на участие в ярмарках выходного дня принимаются на сайте mos.ru, - отметил Собянин. - Мы регулярно проводим аудит востребованности ярмарок, доступности площадок для жителей конкретных районов, поэтому их география и ассортимент обязательно продолжат расширяться».
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