В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жителей Белгорода и Белгородского района предупредили о ракетной опасности. Информация об этом появилась в телеграм-каналах мэрии города и губернатора региона Вячеслава Гладкова.

«В Белгороде запущено оповещение ракетной опасности», — написал Гладков. В мэрии города сообщили также о ракетной опасности в Белгородском районе.

Жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.