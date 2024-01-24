Король Швеции объявил бойкот производителю шоколада, внесенному Украиной в черный список
12:05 24.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шведский королевский двор отказался от шоколада Marabou и услуг компании-поставщика, которая производит этот продукт и принадлежит концерну Mondelez, внесенному Украиной в черный список из-за присутствия на российском рынке.
«Королевский двор и указанная компания в настоящее время не поддерживают никаких деловых отношений. В конце прошлого года Совет по поставкам королевского двора принял решение не продлевать контракт», — цитирует пресс-службу двора агентство ТТ.
Многие компании и ведомства в Швеции и Норвегии ранее объявили бойкот шоколаду Marabou из-за связей с Россией материнской компании Mondelez, которая попала в черный список Украины. В их числе авиакомпании SAS и Norwegian, шведский государственный железнодорожный перевозчик SJ, сборная Швеции по футболу, администрации городов Гётеборг и Стокгольм, паромный перевозчик Tallink. Концерн выпускает бренды Daim, Toblerone, Philadelphia и O’boy.
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