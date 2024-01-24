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Производство украинских БПЛА может быть перенесено в Литву — парламент

12:20 24.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Осуществляемое Украиной производство военных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) частично может быть перемещено в Литву. Об этом в эфире радиостанции «Жиню радияс» заявил председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас.

«Украиной накоплен немалый опыт применения, тестирования, производства таких аппаратов. Часть этого производства могла бы быть перенесена в Литву, где уже ведутся разработки по изготовлению дронов», — сказал он.

Как напомнил Касчюнас, этим занимается Союз стрелков Литвы — добровольческая военизированная организация, интегрированная в систему Минобороны.

«Они конструируют, ремонтируют эту технику, готовят операторов и делают это по собственной инициативе. Процесс примет совсем иной характер, если правительство решит запустить программу по развитию системы беспилотников», — отметил председатель комитета.

По его оценке, чтобы запустить эту программу в государственном масштабе и перейти от гаражного производства Союза стрелков Литвы к промышленному масштабу, потребуется несколько десятков миллионов евро.

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