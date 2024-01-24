После выборов в Европарламент в нем может возрасти число пророссийских депутатов — СМИ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число европарламентариев, положительно относящихся к России, может возрасти в результате очередных выборов в Европарламент (ЕП), запланированных на июнь 2024 года. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на попавший в его распоряжение доклад Европейского совета по международным отношениям.

Как указано в документе, по итогам выборов в законодательный орган ЕС в нем может появиться «больше депутатов, занимающих пророссийскую позицию», в том числе касательно вопросов, связанных с Украиной. В то же время авторы исследования указывают, что в целом распределение голосов по «большинству вопросов останется неизменным». При этом в силу роста популярности правоконсервативных партий в ряде стран ЕС также ожидается усиление соответствующего крыла в ЕП.

Выборы в Европарламент пройдут с 6 по 9 июня.