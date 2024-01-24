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НОВОСТИ

Самолет Ил-76 с 65 пленными ВСУ потерпел крушение в Белгородской области — МО РФ

13:00 24.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-транспортный самолет Ил-76 при выполнении планового полета потерпел крушение в Белгородской области. Как сообщили в Минобороны России, на его борту было 65 пленных ВСУ, 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих.

«24 января текущего года около 11:00 мск при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ил-76 в Белгородской области. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих», — сказали в военном ведомстве.

Как уточнили в МО РФ, «к месту падения самолета вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале о происшествии в Корочанском районе, не приведя дополнительных подробностей. По его словам, «сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС».

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