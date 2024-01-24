Одобрение заявки Швеции в НАТО — суверенное право Турции, заявил Песков
13:05 24.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Одобрение парламентом Турции вступления Швеции в НАТО — это суверенное решение Анкары, у которой, к тому же, есть обязательства перед своими союзниками по альянсу. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Турция все-таки является членом Североатлантического альянса, — напомнил Песков. — Это совершенно очевидный факт, [Анкара] имеет свои обязательства, имеет свои переговорные процессы по этому альянсу».
«Это суверенное решение Турции», — подчеркнул представитель Кремля.
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