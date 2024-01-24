Премьер Словакии Фицо приехал в Ужгород на переговоры со Шмыгалем

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Ужгород на переговоры с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, на которых намеревается сообщить властям Украины о прекращении военной помощи.

Шмыгаль написал в телеграм-канале, что рассчитывает на «конструктивный и практичный диалог». Однако Фицо ранее заявил, что на этой встрече сообщит собеседнику о том, что Словакия прекратит военную помощь Украине и не поддерживает ее планы присоединиться к НАТО. По словам словацкого премьера, Братислава готова воспользоваться правом вето в Североатлантическом альянсе, так как возможное вступление Украины в блок рискует стать «фундаментом третьей мировой войны».

Фицо также подчеркивал, что если говорить о планах вступления Украины в ЕС, то Киев «должен выполнять условия», предъявляемые ко всем государствам-кандидатам. Также словацкий премьер сказал, что «Украина находится под полным контролем и влиянием США».