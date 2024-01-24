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Кремль обладает надежной информацией о французских наемниках на Украине — Песков

13:32 24.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль настаивает на том, что обладает надежной информацией о присутствии французских наемников на Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что французским властям лучше беречь своих граждан. «Мы все-таки настаиваем на том, что мы обладаем надежной информацией, которая говорит о том, что французские граждане есть на Украине, французские наемники, <…> считаем, что гораздо лучше все-таки бережнее относиться к своим гражданам и хотя бы им настоятельно рекомендовать не принимать участие во многом в преступных деяниях киевского режима», — сказал представитель Кремля.

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