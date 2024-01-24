0
0
68
НОВОСТИ

ГД приняла в I чтении проект о конфискации имущества за фейки об армии РФ

14:00 24.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести в Уголовном кодексе РФ возможность конфискации имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

Документ был внесен группой депутатов во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным. Законопроект вносит изменения в статью 104.1 УК РФ, которая касается конфискации имущества, и расширяет перечень преступлений, по которым она возможна. В частности, к ним предлагается отнести преступления по статьям 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации) и 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). Речь идет о преступлениях, совершенных из корыстных побуждений.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 24.01.2024
Все находившиеся на борту упавшего Ил-76 в Белгородской области погибли
0
48
14:20 24.01.2024
Сбер и «Школа 21» запустили «Цифровой марафон»
0
61
14:12 24.01.2024
У российского общества иммунитет к провокациям — Песков об акциях в Якутии
0
93
13:32 24.01.2024
Кремль обладает надежной информацией о французских наемниках на Украине — Песков
0
149
13:20 24.01.2024
Премьер Словакии Фицо приехал в Ужгород на переговоры со Шмыгалем
0
163
13:05 24.01.2024
Одобрение заявки Швеции в НАТО — суверенное право Турции, заявил Песков
0
164
13:00 24.01.2024
Самолет Ил-76 с 65 пленными ВСУ потерпел крушение в Белгородской области — МО РФ
0
193
12:32 24.01.2024
После выборов в Европарламент в нем может возрасти число пророссийских депутатов — СМИ
0
230
12:20 24.01.2024
Производство украинских БПЛА может быть перенесено в Литву — парламент
0
251
12:05 24.01.2024
Король Швеции объявил бойкот производителю шоколада, внесенному Украиной в черный список
0
277

Возврат к списку