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У российского общества иммунитет к провокациям — Песков об акциях в Якутии

14:12 24.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российское общество обладает иммунитетом к провокациям, а правоохранительные органы четко реагируют на любые призывы к незаконным действиям. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя волнения в Якутии, где через соцсети начали призывать к незаконным акциям.

Правоохранители расследуют убийство одного из жителей Якутии, которое, по предварительным данным, совершил получивший российское гражданство приезжий. Глава региона Айсен Николаев призвал жителей региона не реагировать на провокации и призывы в соцсетях проводить незаконные акции.

«Безусловно, определенный иммунитет есть. Кроме того, когда речь идет о каких-то незаконных действия, конечно, правоохранительные органы четко выполняют свои функции», — ответил Песков на вопрос о ситуации с акциями в Якутии.

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