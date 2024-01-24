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ЕС пойдет на уступки граничащим с Украиной странам из-за протестов — Минсельхоз Польши

15:00 24.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Протесты польских фермеров вынудили ЕС пойти на уступки граничащим с Украиной странам в части ограничения льготного ввоза в государства сообщества сельскохозяйственной продукции из бывшей советской республики. Такое мнение высказал министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский.

«Протесты фермеров заставили ЕС занять более мягкую позицию», — приводит его слова портал Euractiv. Еврокомиссия (ЕК) «приняла к сведению», что протесты фермеров в ряде стран сообщества вызваны «чрезмерным ввозом» продуктов из Украины и это ставит в «уязвимое положение» местных сельхозпроизводителей, пояснил Секерский порталу по итогам встречи Cовета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству в Брюсселе 23 января.

Как отмечается, в ходе мероприятия польская делегация представила предложения о мерах по предотвращению наплыва сельскохозяйственной продукции из Украины и его негативного воздействия на аграрный сектор приграничных государств сообщества. Портал уточняет, что соответствующее решение ЕК пока не опубликовано. Тем не менее, как отмечает Секерский, «создается впечатление, что евробюрократы могут закрыть глаза» на предложение разрешить «одной из стран ЕС» проявлять инициативу «при введении более строгих мер защиты» от беспошлинного ввоза украинских продуктов.

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