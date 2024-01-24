Все находившиеся на борту упавшего Ил-76 в Белгородской области погибли

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все находившиеся на борту военного самолета Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области, погибли. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В Корочанском районе потерпел крушение транспортный самолет. Он упал в поле недалеко от населенного пункта. Все находящиеся на борту погибли», — проинформировал глава региона.