Все находившиеся на борту упавшего Ил-76 в Белгородской области погибли
14:32 24.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все находившиеся на борту военного самолета Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области, погибли. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«В Корочанском районе потерпел крушение транспортный самолет. Он упал в поле недалеко от населенного пункта. Все находящиеся на борту погибли», — проинформировал глава региона.
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