0
0
97
НОВОСТИ

Власти Украины в отчаянии из-за неудач в конфликте и усталости союзников — СМИ

15:32 24.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в отчаянном положении, учитывая разногласия с военным руководством страны и коррупцию, а также заблокированную помощь Запада и неудачи в конфликте с Россией. Об этом говорится в статье испанской газеты ABC.

По ее версии, Киев почти во всем зависит от иностранной помощи, но сейчас возникли сложности с ее выделением как в США, так и в ЕС. Издание пишет, что в отчаянии украинский лидер ожидает благоприятного изменения международной обстановки.

Как полагает газета, Зеленский оказался в чрезвычайно сложной ситуации: он терпит неудачу в конфликте с Россией, его союзники устали, коррупция на Украине процветает, а разногласия президента с военным руководством его страны неоспоримы. Кроме того, в статье говорится о важном факторе появления других международных конфликтов, в частности на Ближнем Востоке.

Отмечается, что инициативы Зеленского ограничиваются единичными и рассредоточенными действиями, которые однако тут же преувеличиваются некоторыми СМИ, создающими образ возможностей, которых на самом деле у Украины нет. Газета полагает, что Зеленский пытается не допустить того, чтобы конфликт прекратил привлекать внимание на фоне остальных международных проблем. При этом, как пишет издание, у России больше шансов на успех.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 24.01.2024
Киев показал свое истинное лицо, сбив Ил-76 со своими гражданами — МО РФ
0
26
15:20 24.01.2024
Герман Греф: искусственный интеллект будет развиваться вместе с человеком
0
101
15:12 24.01.2024
Президент Чада назвал визит в РФ историческим
0
125
15:00 24.01.2024
ЕС пойдет на уступки граничащим с Украиной странам из-за протестов — Минсельхоз Польши
0
143
14:32 24.01.2024
Все находившиеся на борту упавшего Ил-76 в Белгородской области погибли
0
192
14:20 24.01.2024
Сбер и «Школа 21» запустили «Цифровой марафон»
0
242
14:12 24.01.2024
У российского общества иммунитет к провокациям — Песков об акциях в Якутии
0
235
14:00 24.01.2024
ГД приняла в I чтении проект о конфискации имущества за фейки об армии РФ
0
218
13:32 24.01.2024
Кремль обладает надежной информацией о французских наемниках на Украине — Песков
0
239
13:20 24.01.2024
Премьер Словакии Фицо приехал в Ужгород на переговоры со Шмыгалем
0
254

Возврат к списку