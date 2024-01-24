0
0
33
НОВОСТИ

Киев показал свое истинное лицо, сбив Ил-76 со своими гражданами — МО РФ

16:00 24.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство Украины показало свое истинное лицо, сбив самолет Ил-76 с пленными военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны России.

«Совершением данного теракта украинское руководство показало свое истинное лицо — пренебрегло жизнями своих граждан», — сообщили там, отметив, что украинская сторона пошла на этот шаг, чтобы обвинить Россию в уничтожении пленных военных.

Радиолокационные средства Воздушно-космических сил (ВКС) России зафиксировали пуск двух украинских ракет, которыми был сбит самолет Ил-76 в Белгородской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

«По достигнутой ранее договоренности данное мероприятие должно было состояться во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе», — сообщили в Минобороны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 24.01.2024
Власти Украины в отчаянии из-за неудач в конфликте и усталости союзников — СМИ
0
96
15:20 24.01.2024
Герман Греф: искусственный интеллект будет развиваться вместе с человеком
0
101
15:12 24.01.2024
Президент Чада назвал визит в РФ историческим
0
125
15:00 24.01.2024
ЕС пойдет на уступки граничащим с Украиной странам из-за протестов — Минсельхоз Польши
0
143
14:32 24.01.2024
Все находившиеся на борту упавшего Ил-76 в Белгородской области погибли
0
192
14:20 24.01.2024
Сбер и «Школа 21» запустили «Цифровой марафон»
0
242
14:12 24.01.2024
У российского общества иммунитет к провокациям — Песков об акциях в Якутии
0
235
14:00 24.01.2024
ГД приняла в I чтении проект о конфискации имущества за фейки об армии РФ
0
218
13:32 24.01.2024
Кремль обладает надежной информацией о французских наемниках на Украине — Песков
0
239
13:20 24.01.2024
Премьер Словакии Фицо приехал в Ужгород на переговоры со Шмыгалем
0
254

Возврат к списку