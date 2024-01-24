Киев показал свое истинное лицо, сбив Ил-76 со своими гражданами — МО РФ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство Украины показало свое истинное лицо, сбив самолет Ил-76 с пленными военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны России.

«Совершением данного теракта украинское руководство показало свое истинное лицо — пренебрегло жизнями своих граждан», — сообщили там, отметив, что украинская сторона пошла на этот шаг, чтобы обвинить Россию в уничтожении пленных военных.

Радиолокационные средства Воздушно-космических сил (ВКС) России зафиксировали пуск двух украинских ракет, которыми был сбит самолет Ил-76 в Белгородской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

«По достигнутой ранее договоренности данное мероприятие должно было состояться во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе», — сообщили в Минобороны.