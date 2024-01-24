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НОВОСТИ

ЕС готовит санкции против россиян и компаний из РФ, но не запретит импорт алюминия — FT

16:12 24.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый санкционный пакет Евросоюза против России будет включать рестрикции в отношении физических и юридических лиц, однако, скорее всего, не предполагает запрета на импорт российского алюминия. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Издание также отмечает, что в ходе переговоров самые радикальные предложения могут быть заменены более умеренными, чтобы добиться широкой поддержки пакета членами сообщества. Вместе с пакетом антироссийских санкций Брюссель намерен утвердить новую программу помощи Киеву в 50 млрд евро.

«Речь идет о деньгах, оружии и санкциях в момент, когда поддержка необходима [Украине] больше всего», — заявил изданию европейский дипломат, участвующий в работе над пакетом. «Однако после двух лет [конфликта] наши возможности уже не столь широки», — добавил он.

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