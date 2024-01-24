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Пилоты Ил-76 увели самолет в сторону от населенных пунктов Белгородской области — очевидец

16:32 24.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пилоты самолета Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области, увели его от населенных пунктов. Об этом ТАСС сообщил житель хутора Кривой Корочанского района.

«Горел двигатель, резко начал падать вниз, потом упал за лесом, там взорвался, был очень сильный взрыв. Он резко падал, и они [пилоты] немного туда [в сторону] ушли, увели его подальше», — сказал собеседник агентства.

Другая жительница хутора рассказала, что слышала хлопок перед крушением. «Услышали хлопок очень сильный и потом увидели, что самолет падает. Мы вышли после хлопка, и самолет уже падал», — поделилась она.

Вооруженные силы Украины 24 января сбили над территорией Белгородской области российский военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший украинских пленных для обмена. На борту находились 74 человека, включая 65 украинских военных, все они погибли. В Минобороны РФ назвали произошедшее терактом и подчеркнули, что Киев знал о перевозке пленных для обмена, который должен был состояться в пункте пропуска «Колотиловка», и атаковал самолет, чтобы обвинить Москву в уничтожении украинских военных.

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