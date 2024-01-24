Украинские СМИ удалили сообщения о том, что Ил-76 сбили ВСУ
17:00 24.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские СМИ удалили свои публикации о том, что крушение самолета Ил-76 в Белгородской области — «работа ВСУ».
В среду «Украинская правда» со ссылкой на источники в Минобороны первой сообщила, что самолет сбили украинские военные. Как отмечалось, в Генштабе изданию заявили, что самолет якобы перевозил ракеты к комплексам С-300. Однако после того как Минобороны РФ сообщило, что на борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, «Украинская правда» удалила информацию о причастности Вооруженных сил Украины к крушению самолета.
Так же поступило агентство РБК-Украина, из сообщения которого о крушении Ил-76 исчезло упоминание о «работе ВСУ». В то же время агентство продолжает утверждать, что самолет перевозил ракеты.
Между тем официальный представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов уже признал, что на сегодня был запланирован обмен пленными между Украиной и Россией, но констатировал, что «обмен не проводится».
В свою очередь агентство УНИАН пока сохраняет в телеграм-канале ссылку на первоначальное сообщение «Украинской правды».
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