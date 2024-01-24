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Орбан заверил Столтенберга, что призовет парламент Венгрии одобрить прием Швеции в НАТО

17:12 24.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Венгрии поддерживает вступление Швеции в НАТО и призывает венгерский парламент ратифицировать соответствующее соглашение при первой удобной возможности. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам разговора по телефону с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

«Только что закончил телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Я подтвердил, что венгерское правительство поддерживает членство Швеции в НАТО. Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать Государственное собрание (однопалатный парламент — прим. ТАСС) Венгрии проголосовать за присоединение Швеции и завершить ратификацию при первой же возможности», — написал Орбан на своей странице в социальной сети Х.

23 января парламент Турции одобрил присоединение Швеции к НАТО, и Венгрия осталась единственной страной альянса, парламент которой до сих пор не провел голосование по шведской заявке.

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