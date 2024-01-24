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В РФ по трем видам преступлений прекращено приобретенное гражданство более 60 человек

17:40 24.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники МВД России за два с половиной месяца приняли решения о прекращении приобретенного российского гражданства в отношении 62 человек за такие преступления, как применение насилия в отношении представителя власти, изнасилование и незаконный оборот наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на запрос агентства.

«С 26 октября 2023 года по 10 января 2024 года вынесено 62 решения о прекращении гражданства РФ в связи с совершением таких преступлений, как применение насилия в отношении представителя власти, изнасилование, незаконный оборот наркотиков», — сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что больше всего таких решений вынесено в Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве, Владимирской, Челябинской, Оренбургской областях, в Красноярском крае, а также в Нижегородской и Тверской областях. «Лица, в отношении которых принято решение о прекращении гражданства РФ, после отбытия наказания в местах лишения свободы будут удалены с территории РФ», — добавили в ведомстве.

Кроме того, в МВД подчеркнули, что ведомство проводит проверку по установлению всех натурализованных граждан, совершивших преступления после приобретения российского гражданства, с целью рассмотрения вопроса о его прекращении.

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